سه طرح شیلاتی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همزمان با هفته دولت، سه طرح شیلاتی با ظرفیت اسمی ۵۵ تن در چهارمحال و بختیاری و با اعتبار حدود دو هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

رئیس شیلات و آبزیان استان گفت: این طرح‌ها در شهرستان‌های اردل، کوهرنگ و بروجن به بهره‌برداری رسید و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار بخش شیلات استان محسوب می‌شوند.

رضا احمدی افزود: با اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش تولید آبزیان، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۲۰ نفر فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری به واسطه منابع آبی ارزشمند، یکی از قطب‌های اصلی پرورش ماهی کشور به شمار می‌رود و توسعه طرح‌های شیلاتی می‌تواند نقشی مهم در رونق اقتصادی و تأمین امنیت غذایی منطقه ایفا کند.