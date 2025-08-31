به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد گفت: رویداد ملی سپاس آب با هدف ترویج و تقدیر از طرح‌های موفق مدیریت مصرف آب در حوزه‌های مختلف کشاورزی، بهداشت، صنعت، معدن، خدمات و فضای سبز برگزار می‌شود.

محجوبی افزود: از میان بیش از ۲۲۰ طرح که از ۲۶ استان کشور به این رویداد ارسال شده بود، پس از فرآیند داوری در دو مرحله استانی و ملی، ۱۰ طرح به عنوان طرح‌های منتخب برگزیده شدند.

وی گفت: رویداد ملی سپاس آب از یازدهم تا سیزدهم شهریورماه جاری در یزد برگزار می‌شود و قرار است صاحبان طرح‌های برگزیده در مراسم اختتامیه که پنجشنبه شب در محل باغ دولت‌آباد و با حضور مسئولین برگزار می‌شود، مورد تقدیر و تجلیل قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد افزود: هدف اصلی این رویداد، شناسایی و گردآوری طرح‌های عملیاتی و موفق در زمینه صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب در سراسر کشور است، طرح‌هایی که توانسته‌اند با مصرف کمتر آب، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و یا با همان میزان مصرف قبلی، سطح تولید و بهره‌وری را حفظ کند.