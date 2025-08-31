سرهنگ پاسدار رحیم محمدی از پاسداران جان بر کف لشکر عملیاتی ۴۱ ثارالله حین اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در اطلاعیه روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان آمده است: «هشتم شهریور پاسدار رشید اسلام، سرهنگ محمدی از پاسداران جان بر کف لشکر عملیاتی ۴۱ ثارالله هنگام اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این اطلاعبه با تبریک و تسلیت شهادت این پاسدار رشید و فداکار و حافظ قرآن به خانواده معظم و همرزمان غیرتمند شهیدمی افزاید: مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر وی اطلاع‌رسانی خواهد شد.