حدود یک ماه از وعدهای که بانک مرکزی برای راهاندازی حساب امانی در جهت ساماندهی معاملات برخط خودرو به مردم و مجلس داده است، میگذرد، اما به گفته حجتالاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، متأسفانه هیچ اقدام عملی مشاهده نمیشود.
به گزاری خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام پژمانفر با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار معاملات خودرو، گفت: «امنیت معاملات خودرو یکی از دغدغههای اصلی ما در کمیسیون اصل نود است. ما شاهدیم که سالانه بیش از صدهزار پرونده قضایی مرتبط با همین معاملات تشکیل میشود. بخش قابل توجهی از این پروندهها، نتیجه مستقیم مشکلات در پرداخت وجه و کلاهبرداریهای مالی است. مردم دارایی ارزشمند خود را در معاملهای وارد میکنند که هیچ تضمینی برای امنیت آن وجود ندارد.»
رئیس کمیسیون اصل نود در توضیح نقش حساب امانی در ساماندهی بازار معاملات خودرو، اظهار داشت: «راهاندازی حساب امانی راهکار روشن و قانونی این معضل است. با این حساب، وجه معامله تا زمان انجام کامل تعهدات و تعویض پلاک، نزد حساب امانی باقی میماند و بعد به صورت خودکار، به حساب فروشنده واریز میشود. این سازوکار ساده، جلوی کلاهبرداریهایی مثل چکهای جعلی یا عدم پرداخت پول پس از تحویل خودرو را میگیرد.»
حجتالاسلام پژمانفر ضمن اشاره به قانونی بودن تکلیف راهاندازی حساب امانی توسط بانک مرکزی، تاکید کرد: «بانک مرکزی با وجود تکالیف قانونی صریح در آییننامه اجرایی بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم و سایر قوانین نظیر قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال 1403 یا آیین نامه حمایت از سکوهای اقتصاد دیجیتال مصوب سال 1401، در راهاندازی این حساب امانی تعلل کرده و به وظیفه خود عمل نکرده است. این تأخیر به معنای نادیده گرفتن امنیت مالی مردم و تحمیل هزینه و بار اضافی بر دستگاه قضایی است.»
با توجه به پیامدهای جدی تعلل بانک مرکزی در اجرای این سازوکار قانونی، رئیس کمیسیون اصل نود با انتقاد از این کوتاهی، هشدار داد: «بانک مرکزی با این کوتاهی، به مردم مدیون است و باید در برابر این ناامنی معاملات پاسخگو باشد. ما در کمیسیون اصل نود تا رسیدن به نتیجه نهایی و راهاندازی کامل حساب امانی برای معاملات خودرو، این موضوع را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد و از همه ابزارهای نظارتی خود برای الزام بانک مرکزی به اجرای قانون و تأمین امنیت معاملات مردم استفاده میکنیم.»
در آخر حجتالاسلام پژمانفر با تأکید بر اهمیت حفظ اعتماد عمومی و صیانت از داراییهای مردم، خاطرنشان کرد: «امنیت معاملات مردم شوخی بردار نیست که تعلل ما را بتواند تحمل کند. انتظار ما از بانک مرکزی این است که فوراً به وظایف خود عمل کرده و زمینه را برای معاملاتی امن، شفاف و به دور از دغدغه برای شهروندان فراهم آورد.»