کنسرت ملی «آرتین رسانه» به سرپرستی بابک رحیمی و رهبری ارکستر محمدحسین محمدابراهیمزاده، روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با مجریگری طرح مؤسسه فرهنگی هنری قرار و همکاری آموزشگاه موسیقی آوا برگزار میشود و ویژهی کودک و نوجوان است.
اعضای این کنسرت را خوانندگان: علیرضا علمصاحبپور، رادین رحیمی، نوازندگان:ویولن، ویولنسل، تار، فلوت، کلارینت، نی، قانون، پرکاشن، سنتور، پیانو، هارپ و نوازنده کوبهای با حضور بیش از ۳۰ هنرجوی نوجوان از جمله ساتیار کشاورز، نیوشا گرشاسبی، ترنم کاظمی، آوا هاشمینسب، آرتین شعبانی، سلاله سلطانی، پارسا معاضد، نیکان رضی و الینا خطیبی وعوامل اجرایی: مدیر هنری و طراح لباس: دنیا نقیبی، عکاس: مازیار رصدی، طراح پوستر: مهدی غلامی تشکیل میدهند.
فهرست قطعات اجرایی این کنسرت راز دل، رِنگ بیان اصفهان، غوغای ستارگان، بهشت یاد، هوای گریه، خاک مهرآیین، پیک سحری، هزار دستان میباشد.