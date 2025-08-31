پخش زنده
امروز: -
تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه مدیریت و تکنولوژی (UMT) پاکستان، به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این تفاهم نامه همکاری در سبزوار به امضای خانم دکتر نصری، مدیر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه حکیم سبزواری و علی زیدی، رئیس دانشگاه مدیریت و تکنولوژی UMT پاکستان رسید.
مدیر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بر اساس این تفاهمنامه، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دورههای آموزشی مشترک، ایجاد فرصتهای مطالعاتی، انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک و همکاری در برگزاری نمایشگاههای علمی، پژوهشی و فناوری، از مهمترین زمینههای همکاری دو دانشگاه خواهد بود.
نصری افزود: دانشگاه مدیریت و تکنولوژی (UMT) در سال ۱۹۹۰ در شهر لاهور پاکستان تأسیس شده و هماکنون دارای ۱۷ هزار دانشجو، ۸۹۰ عضو هیئت علمی، ۱۷ دانشکده، ۴۰ دپارتمان و ۱۴ مرکز علمی است. این دانشگاه در رتبهبندی دانشگاههای خصوصی پاکستان، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.