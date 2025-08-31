پخش زنده
سه کتابخانه سیار با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در استان البرز راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین راهاندازی سه دستگاه کتابخانه عمومی سیار، با حضور آزاده نظربلند؛ دبیرکل و جمعی از مدیران نهادکتابخانه های عمومی کشور، و مسئولان استانی در کرج برگزار شد.
با راهاندازی این سه کتابخانه سیار جدید، شمار کتابخانههای سیار کشور به ۶۶ باب رسید که از این تعداد، پنج دستگاه کتابخانه سیار در مناطق مختلف استان البرز به ارائه خدمات کتابخانهای و فرهنگی میپردازند.
این اقدام در راستای توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی همگانی به کتاب، بهویژه برای ساکنان مناطق کمتر برخوردار انجام شد.