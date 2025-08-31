پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت:طرح بررسی امکان استفاده از ربات امدادگر در عملیاتهای آواربرداری، جستوجو و نجات جان افراد و یافتن اجساد در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در گاهی درجمع خبرنگاران با اشاره به تجربه ارزشمند جنگ ۱۲ روزه و لزوم تجهیز نیروها و سگهای زندهیاب به تجهیزات محافظتی در برابر مواد منفجره و آلایندهها، گفت: در آن شرایط، متوجه شدیم که پاهای سگهای امدادی در اثر حرارت و مواد سوخته آسیب میدید و این موضوع ارائه خدمات را با مشکل مواجه میکرد. به همین دلیل، ایده استفاده از ربات امدادگر برای اولین بار مطرح شد و مجوزهای اولیه آن نیز اخذ شده است.
درگاهی در ادامه به افزایش ۲۰ خودروی عملیاتی به ناوگان امداد و نجات استان در ۹ ماه گذشته اشاره کرد و گفت: از این تعداد، ۶ دستگاه آمبولانس، ۱۱ دستگاه هایلوکس و تعدادی مینیبوس و کامیون به ناوگان اضافه شده است. همچنین خودروهایی که به دلیل هزینههای بالای تعمیرات از رده خارج شده بودند، با جذب اعتبارات مجدداً به چرخه عملیاتی بازگردانده شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد پروازهای امداد هوایی و نجات یافتگان، توضیح داد: در حال حاضر عملیات امداد هوایی که نیاز به استفاده از بالگرد باشد، نداشتهایم. بالگردهای هلال احمر عمدتاً برای جابجایی بیمار نیستند، بلکه در عملیاتهای رهاسازی و انتقال مصدومان در صحنه حادثه کاربرد دارند و در صورت عدم حضور اورژانس، وظیفه انتقال بیمار را بر عهده میگیرند.
درگاهی گفت: نیروهای امدادی ما در صحنه حادثه، پس از اقدامات اولیه و تماس با اورژانس، به رهاسازی مصدومان از درون خودروها با استفاده از تجهیزات تخصصی مانند قیچی و ست نجات میپردازند.
برگزاری دورههای جدید “امداد در رزم” و “مقابله با تشعشعات رادیو”
ابراهیمی، معاون آموزش جمعیت هلال احمر استان، با تشریح فعالیتهای آموزشی این جمعیت، از برگزاری ۵۰ دوره تخصصی برای ۱۳۳۳ نفر از امدادگران و نجاتگران خبر داد.
وی افزود: در حوزه آموزشهای همگانی نیز ۳۷۷ دوره برگزار شده که ۱۰ هزار و ۸۰۸ نفر از خواهران و برادران در این دورهها شرکت کردهاند. همچنین ۴ هزار و ۹۹۳ نفر از نیروهای مسلح نیز آموزشهای کمکهای اولیه و آشنایی با مخاطرات را فرا گرفتهاند.
ابراهیمی به برگزاری دورههای آموزشی “پدافند غیرعامل” در طول جنگ ۱۲ روزه برای همکاران و عموم مردم اشاره کرد و گفت: پس از آن، دوره آموزشی “امداد در رزم” طراحی شد تا امدادگران با مسائل جدیدی که در شرایط بحرانی با آن مواجه بودند، بازآموزی شوند. برای ۳ هزار نفر از امدادگران و نجاتگران، این دورهها در قالب گروههای استانی و شهرستانی برگزار شده و ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به آموزش ۷۳ موکب در ایام اربعین برای مقابله با گرمازدگی و گرفتگی عضلات، بیان کرد: علاوه بر این، ۱۸ دوره آموزش ضمن خدمت برای ۲۳۸ نفر از همکاران برگزار شده است.
معاون آموزش هلال احمر از برگزاری دورههای آموزشی جدید برای مواجهه با “تشعشعات رادیو” خبر داد و گفت: این آموزشها که پیش از این نیاز نبود، برای اولین بار به صورت کنفرانسی برای تیمهای واکنش سریع برگزار شد تا با اقدامات لازم در این زمینه، محدودههای مجاز، و نحوه محافظت از خود و کمک به دیگران آشنا شوند. پیگیریها برای تامین تجهیزات مورد نیاز نیز در حال انجام است.
ابراهیمی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از هوش مصنوعی در آموزشها، توضیح داد: هوش مصنوعی دادهها و بانکهای اطلاعاتی علمی و استانداردی را در اختیار ما قرار میدهد. خلاقیت مربیان در استفاده از این ابزار در کلاسها، به یادگیری بهتر و با کیفیتتر کمک میکند. ما نیز در کلاسهای خود از این ابزار استفاده کردهایم و در حال تدوین طرحی برای استفاده جامعتر از آن، به ویژه در آموزشهای علمی مانند CPR با استفاده از فیلمهای آموزشی تخصصی، هستیم.
۱۳ هزار ویزیت پزشکی هلال احمر قزوین در ایام اربعین
معاون درمان جمعیت هلال احمر استان قزوین گفت: در ایام اربعین امسال، تیم ۷۹ نفره استان قزوین خدمات درمانی ارائه دادند و درمانگاههای اصلی کربلا و نجف به مدت ۱۵ روز به جمعیت هلال احمر قزوین سپرده شد.
فرهادی گفت: استان قزوین برای اولین بار به عنوان جانشین درمانی عراق در ایام اربعین انتخاب شد و خدمات تخصصی و عمومی ارائه گردید.
وی گفت: در این مدت ۱۵ روزه، بیش از ۱۲ هزار ویزیت پزشکی عمومی و بیش از هزار ویزیت پزشکی تخصصی انجام شد.
فرهادی گفت: مجموع خدماتی که ارائه شد، بیش از ۱۵۸ هزار خدمت در سامانه جمعیت هلال احمر ثبت شده است.
پایگاه عملیات انجیلاق به عنوان معین تهران در جنگ ۱۲ روزه کمکرسانی کرد؛ ۲۰ هزار بسته غذایی اولیه در استان توزیع شد
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اعلام کرد که پایگاه عملیات و امداد و نجات به منطقه انجیلاق منتقل شده و به عنوان پایگاه منطقهای، در جنگ ۱۲ روزه به عنوان معین تهران به کمکرسانی پرداخته است.
دوستی گفت: حدود ۲۰ هزار بسته غذایی اولیه در استان تهیه شده و در انبارهای امدادی نگهداری میشود.
وی افزود: تجربه جنگ، یک تجربه جدید در حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران بود و اقلام امدادی و دارویی در سطح شهرستانها توزیع و تجهیزات انفرادی نیروهای امدادی نیز انجام شده است.
دوستی گفت: در طول ۱۲ روز جنگ، هیچکدام از پایگاههای امداد و نجات جادهای تعطیل نشدند و ۶ دستگاه آمبولانس با امکانات جدید به حوزه امداد و نجات جمعیت هلال احمر اضافه گردید.