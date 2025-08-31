پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: دانشآموزان تا ۳۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به سامانه irtextbook.ir، کتابهای درسی خود را سفارش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نرگس دستیار گفت: دانشآموزان تا ۳۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی irtextbook.ir، خرید کتابهای درسی را سفارش و در صورت جابجایی پایه، سفارش قبلی خود را اصلاح کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه دانشآموزان برای ثبت سفارش کتابهای درسی خود باید ابتدا در مدرسه نام نویسی کنند، افزود: توزیع کتابهای درسی از ۱۶ شهریور به مدارس تحویل داده میشود و دانشآموزان میتوانند با هماهنگی مدرسه کتابهای خود را تحویل بگیرند.