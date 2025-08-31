مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور فرصت دارند با مراجعه به سامانه irtextbook.ir، کتاب‌های درسی خود را سفارش دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه دانش‌آموزان برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود باید ابتدا در مدرسه نام نویسی کنند، افزود: توزیع کتاب‌های درسی از ۱۶ شهریور به مدارس تحویل داده می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند با هماهنگی مدرسه کتاب‌های خود را تحویل بگیرند.