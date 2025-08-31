پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از صادرات بیش از ۳۲۴ هزار تن کالا از پایانه مرزی بیلهسوار در ۵ ماهه گذشته سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل کلیماله وثوقی با بیان اینکه در ۵ ماهه گذشته بیش از ۳۲۴ هزار تن کالا توسط ۱۵ هزار دستگاه کامیون از مرز بیلهسوار صادر شده، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته که ۳۰۹ هزار تن کالا صادر شده بود، افزایش ۵ درصدی را شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه در ۵ماهه گذشته بیش از ۱۶ هزار تن کالا توسط ۷۸۲ دستگاه کامیون از مرز بیلهسوار وارد شده، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن کالا وارد شده بود، افزایش ۱۲ درصدی را نشان میدهد.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حملونقل استان اردبیل در ۵ ماهه گذشته ترانزیت ورودی ۱۹۳ هزار و ۶۴۹ تن کالا را از مرز بیلهسوار یادآور شد و گفت: این میزان کالا توسط ۹ هزار دستگاه کامیون بهصورت ترانزیت وارد مرز بیلهسوار شده است.
وثوقی در ۵ماهه گذشته از ترانزیت خروجی ۲۸۳ هزار تن کالا توسط ۱۳ هزار دستگاه کامیون از مرز بیلهسوار خبر داد و تصریح کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۳۱۶ هزار و ۴۷۷ تن کالا از مرز بهصورت ترانزیت خارج شده بود که در ۵ ماهه گذشته کاهش ۱۱ درصدی را نشان میدهد.
وی بیان کرد: از این میزان کالا ۱۰ درصد توسط كاميون ایرانی، ۸۴ درصد توسط كاميون آذری و ۴۵ درصد توسط کامیون گرجی و ۱ درصد نیز توسط کامیون سایر ملیتها از مرز بیلهسوار ترانزیت خروجی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل به تردد بیش از ۶۳ هزار دستگاه وسیله نقلیه اعم از پر و خالی از پایانه مرزی بیلهسوار اشاره کرد و ادامه داد: از این میزان ۳۳ هزار و ۴۵۱ دستگاه وارد و ۲۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه نیز از مرز خارج شده است.