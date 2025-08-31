پخش زنده
امروز: -
با حمایتهای دولت چهاردهم، مسیر تازهای در توسعه علمی کشور آغاز شده است و به گفته رئیس جمهور، دانشگاهها باید برای حل مشکلات کشور وارد عمل شوند.
محمد الماسی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
دولت چهاردهم با اختصاص هزار میلیارد تومان بودجه و حمایت از پژوهشهای پسادکتری زمینه تولید علم را تقویت کرده است. دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان امسال از ظرفیت اعتبار مالیاتی بیشتری بهرهمند میشوند.
ایران از نظر تعداد فارغالتحصیلان علوم دانشی، فناوری، مهندسی و ریاضی در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.