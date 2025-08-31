پخش زنده
شبکه افق از آغاز شهریور با بخش ویژه «سینما افق» و فیلم سینمایی «قله نانگا» از شبکه نمایش مهمان خانه مخاطبان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه افق سیما در کنداکتور جدید خود، از اول شهریورماه بخشی تازه را به نام «سینما افق» جای داده است.
این باکس هر شب ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن میرود و با پخش فیلمهای سینمایی متنوع از ایران و جهان با موضوعاتی، چون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مبارزه با استکبار، امپریالیسم، استقلال ملل و... تجربهای تازه از تماشای آثار سینمایی را برای مخاطبان رقم میزند.
مخاطبین شبکه افق از شنبه تا پنجشنبه با آثار سینمای ایران و در روز جمعه با منتخبی از آثار سینمای بینالملل همراه خواهند شد.
فیلم «قله نانگا»
شبکه نمایش با پخش «قله نانگا» شما را به سفری پرخطر و نفسگیر تا بلندای یکی از مرتفعترین قلههای جهان میبرد.
«قله نانگا» به کارگردانی ژوزف ویلسمیر، یکشنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
این درام، روایت غم انگیز سفر اکتشافی دو برادر مسنر به قله نانگاپاربات در سال ۱۹۷۰ است؛ که در این سفر، گونتر مسنر، برادر کوچکتر رینهولد مسنر، جان باخت...
فلورین استتر، اندریاس توبیاس، کارل مارکو ویکز در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «قله نانگا» یکشنبه شب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن فردا دوشنبه، ۲۶ دی ماه ساعتهای ۷ و ۱۵ خواهد بود.