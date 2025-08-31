مساجد فراتر از عبادت، پایگاه اجتماعی و فرهنگی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مساجد به عنوان یکی از مکان‌های مقدس، از نهاد‌های زنده و پویا هستند که همواره در ادوار مختلف، فراتر از عبادتگاه، در فعالیت‌های مختلف اجتماعی نقش فعال داشته‌اند.

امروز نیز مساجد کارکرد‌های متنوع خود را حفظ کرده و حتی برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، کتابخوانی و حتی هنری با محوریت مساجد به ویژه در ایام اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار می‌شود.

در مساجد علاوه بر این فعالیت‌ها، کار‌های خیرخواهانه به ویژه تهیه جهیزیه و تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی نیز در مناسبت‌های مختلف انجام می‌شود و مسجد به مکان گرد هم آمدن گروه‌های مختلف جامعه در محلات تبدیل شده است.