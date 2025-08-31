به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ حامد شادبهر با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری در شهر پره سر و روستای اردجان، گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که چند مسافر غیربومی در این شهرستان پس از تصادف رانندگی، با سلاح سرد به مردم حاضر در محل حمله ور و باعث ایجاد رعب و وحشت و درگیری شدند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: مأموران با اقدام سریع و قاطع، عاملان نزاع و درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه از متهمان ۴ قبضه سلاح سرد کشف شد گفت: متهمان که سه مرد ۳۴، ۳۶ و ۳۸ ساله بودند پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.