شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت ملی حفاری ایران در زمینه ارائه دکل و خدمات جانبی آن تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با اشاره به اهمیت این تفاهمنامه گفت: اروندان علاوه بر اقدامات کلیدی خود برای توسعه مخازن، نگهداشت و افزایش تولید به دکل حفاری و تیم پشتیبانی مجرب و توانمند آن نیاز دارد و این موضوع اهمیت تفاهمنامه را دوچندان میکند.
حمد دریس افزود: با توجه به محدودیتها و طرحهای توسعهای که جزئی از اهداف شرکت نفت و گاز اروندان است؛ میدان نفتی نیز برای توسعه در اختیار این شرکت قرار گرفته است و افزایش فعالیت و استقرار دکلهای حفاری در طرحهای توسعهای به اهداف تولیدی ما کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: در سه ماه اخیر بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به مصوبه برنامه تولیدی و تعهد خود افزایش تولید نفت داشتهایم. این افزایش تولید منحصربهفرد است، لذا باید از تلاش همکاران خود برای دستیابی به این هدف تقدیر کرد.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان خاطر نشان کرد: اروندان برای تضمین برنامهها و اهداف تولیدی خود نیاز به ابزارهای تولید مانند دکل حفاری و همکاری با تیم پشتیبانی با تجربه و متخصص شرکت ملی حفاری ایران دارد، لذا این تفاهمنامه گامی در راستای دستیابی به اهداف توسعهای و تولیدی در اروندان است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر ظرفیتهای گسترده این مجموعه اظهار کرد: هماکنون شرکت ملی حفاری با در اختیار داشتن بیش از ۴۴ دستگاه فعال در مناطق جنوبی کشور، بزرگترین ناوگان حفاری ایران را مدیریت میکند و توانایی ارائه بیش از ۲۵ نوع عملیات تخصصی را بهصورت یکپارچه داراست.
مهران مکوندی افزود: این شرکت در همکاری با شرکتهای تابعه وزارت نفت و دیگر شرکتها، موفق به انعقاد قراردادهایی با شرایط فنی مطلوب و نرخ منطقی شده است. همچنین با هدف ارتقای شاخصهای بینالمللی، برنامههایی در زمینه تامین تجهیزات نوین، اجرای تعمیرات اساسی و افزایش بهرهوری تا سال ۱۴۰۵ در دست اقدام قرار دارد که میتواند سهم قابل توجهی در تحقق اهداف توسعهای صنعت حفاری کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: این شرکت آماده هرگونه همکاری در زمینه ارائه دکل و خدمات جانبی آن با شرکت نفت و گاز اروندان به منظور تحقق اهداف تولیدی و توسعهای است. همچنین اختصاص دو دستگاه دکل حفاری به اروندان برای پیشبرد طرحهای توسعهای نشان از آمادگی کامل ما برای افزایش همکاریها در این زمینه است.
استفاده از خدمات دکلداری و خدمات جانبی، خدمات سیمانکاری، راندن جداری و آستری، حفاری جهتدار، خدمات مغزهگیری، مدیریت پسماند، نمودارگیری سطحی، حفاری تعادلی (UBD)، خدمات GERRN BURNER، لوله مغزی سیار، اسیدکاری و انگیزش چاهها، نمودارگیری و مشبککاری (تشخیص اروندان)، خدمات سرچاهی و وایرلاین و آزمایش چاهها از اهم خدمات قابل ارائه از طرف شرکت ملی حفاری ایران به شرکت نفت و گاز اروندان در این تفاهمنامه است.