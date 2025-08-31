چند طرح عمرانی، خدماتی، درمانی و ورزشی در شهرستان خفر افتتاح و یا ساخت آن‌ها آغاز شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در سفر امیری استاندار فارس به شهرستان خفر، چند طرح عمرانی، ورزشی، خدماتی و درمانی در این شهرستان افتتاح و یا ساخت آن آغاز شد.

ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان خفر با زیربنای هزار و ۲۰۰ مترمربع و هزینه بیش از ۳۸ میلیارد تومان، ۲ طرح آبخیزداری با حجم آبگیری بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر مکعب آب با هدف جلوگیری از سیلاب و با هزینه بیش از ۱۲ میلیارد تومان، استخر سرپوشیده شهدای دانش آموزی با هزینه بیش از ۸۰ میلیارد تومان و ۲ مدرسه ۳ و ۶ کلاسه شهید جاماسب روستای بالاشهر و شهید برفک روستای کراده با هزینه بیش از ۱۸ میلیارد تومان از طرح‌هایی بود که افتتاح شد.

همچنین ساخت پنج ساختگاه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و با نصب در چهار روستا و محله‌های این شهرستان، ساخت درمانگاه تامین اجتماعی خفر به مساحت سه هزار و ۸۱۹ متر مربع و اعتبار ۱۴۴ میلیارد تومان، چند طرح آبرسانی در خفر با اعتباری بیش از ۲۷۷ میلیارد ریال آغاز شد.

شبکه‌های توزیع آب آشامیدنی مسکن ملی شهر‌های خفر و خاوران نیز با اعتباری بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال، گاز رسانی به روستا‌هایی طغر، امیرسالار و گرگان از توابع بخش راهگان این شهرستان از طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

استخر سرپوشیده شهدای دانش آموزی نیز با هزینه بیش از ۸۰ میلیارد تومان و ۲ مدرسه ۳ و ۶ کلاسه شهید جاماسب روستای بالاشهر و شهید برفک روستای کراده با هزینه بیش از ۱۸ میلیارد تومان نیز به بهره برداری رسید.