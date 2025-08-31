به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ گفت: شهرک نیایش که سال‌ها به سکونتگاه غیررسمی تبدیل شده بود، در این دوره از مدیریت شهری و با هماهنگی شورای اسلامی شهر تهران و همراهی کمیسیون ماده ۵ ساماندهی می‌شود و بر همین اساس طرح توسعه شهری آن بر اساس ظرفیت‌های موجود طراحی شده است.

وی در ادامه توضیحات خود اشاره کرد که از ۸۵۰ پلاک موجود در این محدوده، کمتر از ۱۰۰ پلاک دارای سند مالکیت هستند و طی ۶۰ سال گذشته هیچ پروانه ساختمانی در این ناحیه صادر نشده است. بر اساس برنامه جدید، اماکن ایمن و استاندارد برای اسکان ساکنین در ضلع شمالی پل مدیریت احداث خواهد شد و تمامی این املاک، سند مالکیت رسمی دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به احداث مجموعه گردشگری در ضلع جنوبی پل مدیریت افزود: این پروژه با رویکرد توسعه گردشگری و حفظ محیط‌زیست منطقه اجرا می‌شود.

شهردار منطقه ۲ گفت: این اقدام هم‌زمان، ضمن حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی، گام مهمی در جهت توسعه فضای سبز شهری و رونق گردشگری در پایتخت به شمار می‌رود.