معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی خراسان شمالی گفت: در این دوره از جشنواره، چهار اثر از هنرمندان توانمند استان پس از داوری اولیه به مرحله نهایی راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پروانه کلاته حضور هنرمندان خراسان شمالی در چنین رویداد‌هایی را فرصتی مغتنم برای معرفی توانایی‌های این قشر ارزشمند دانست و افزود: این آثار در رشته خراطی چوب خلق شده و به‌دلیل نوآوری، کیفیت فنی و نگاه خلاقانه مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته‌اند.

چهارمین جشنواره بین‌المللی «هُمام» با مشارکت گسترده هنرمندان دارای معلولیت از ایران و سایر کشور‌ها برگزار می‌شود و در بخش‌های مختلف خود تلاش دارد الگویی الهام‌بخش از اراده و استعداد را به نمایش بگذارد. زمان برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده و مراسم پایانی، از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.