به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل و به نقل از هیات تکواندو اردبیل دوره استاژ تخصصی پومسه بانوان با هدف ارتقاء سطح فنی پومسه‌کاران استان اردبیل و به‌روزرسانی دانش مربیان و داوران در خانه تکواندو اردبیل برگزار شد.

این استاژ که با حضور سیده معصومه حسینی، قهرمان پومسه جهان و سرمربی تیم ملی دانشجویان در اردبیل برگزار شد فرصتی برای ارتقاء تکنیک‌ها، درک عمیق‌تر از فرم‌ها و کسب تجربه‌ای متفاوت در کنار یکی از برجسته‌ترین مربیان کشور بود.

سرمربی تیم ملی دانشجویان به تشریح مباحث این دوره آموزشی پرداخت و گفت: در این دوره آموزشی تکنیک‌های پایه و پیشرفته پومسه از جمله نحوه صحیح اجرای فرم‌ها، جزئیات ظریف حرکات و نکات کلیدی برای کسب امتیاز بالا در مسابقات مرور شد.

وی به اصول داوری نوین پومسه نیز اشاره کرد و گفت: آخرین تغییرات قوانین داوری پومسه، نحوه امتیازدهی دقیق و نکات مربوط به قضاوت عادلانه در مسابقات نیز در این دوره آموزشی بیان شد.

حسینی به آمادگی جسمانی و روانی پومسه روها در مسابقات نیز اشاره کرد و گفت: تمرینات اختصاصی برای افزایش قدرت، انعطاف‌پذیری و استقامت، همچنین راهکارهای آمادگی ذهنی برای مقابله با استرس در مسابقات لازم و ضروری است.

وی به کشف استعدادها نیز اشاره کرد و گفت: در پایان دوره استعدادهای برتر شناسایی شدند تا در برنامه‌های آینده هیات تکواندو اردبیل مورد حمایت قرار گیرند.