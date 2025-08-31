به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامحسین مجذوبی گفت: نود و نهمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و روسای پارک‌های علم و فناوری کشور روز‌های ۱۲ و ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار خواهد شد.

او با اشاره به اینکه این اجلاس پیش‌تر قرار بود در خردادماه برگزار شود، اما به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاد، افزود: محور‌های اصلی اجلاس شامل موضوعات فرهنگی، دانشجویی و آموزشی است.

مجذوبی تصریح کرد: در بخش فرهنگی مباحثی همچون ایجاد محیطی با نشاط در دانشگاه‌ها، تقویت روحیه امید، توجه به هویت ملی و ترویج ازدواج دانشجویی مطرح خواهد شد. در بخش دانشجویی نیز موضوع خوابگاه‌ها، تغذیه، مسائل روحی و روانی و فعالیت‌های ورزشی بررسی می‌شود.

این مسئول همچنین از برنامه‌های جانبی اجلاس خبر داد و گفت: کلنگ‌زنی پروژه پردیس دانشگاه، رونمایی از تندیس بنیان‌گذار دانشگاه بوعلی‌سینا زنده‌یاد دکتر اکبر اعتماد، افتتاح شهرک فناوری دانشگاه و نیز افتتاح پروژه‌های فرهنگی شامل گفتارسرای برخط، مرکز سفالگری سفالستان و مرکز انیمیشن پویانگار از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، در جریان اجلاس بازدید از دیوار حد مرزی دانشگاه نیز انجام خواهد شد؛ دیواری که با هدف مشخص شدن محدوده دانشگاه و ارتقای امنیت و آرامش دانشجویان احداث شده است.