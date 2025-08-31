پخش زنده
امروز: -
برنامه میدانی فصل دوم کاوش باستانشناسی محوطه آسیه آباد اهواز، استان خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام پژوهشکده باستانشناسی این برنامه به سرپرستی حبیب عمادی، دکترای باستانشناسی و پژوهشگر آزاد، انجام میشود.
ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻣﺤﻮطه آﺳﯿﻪ آﺑﺎد، اﻟﮕﻮی ﻣﺪوّﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﮑﻠﯽ و کالبدی ﺳﻔﺎلﻫﺎی اواﺧﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪاوم و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری را در ﻗﺮون ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.