به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام پژوهشکده باستان‌شناسی این برنامه به سرپرستی حبیب عمادی، دکترای باستان‌شناسی و پژوهشگر آزاد، انجام می‌شود.

ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺑﺎﺳﺘﺎن‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻣﺤﻮطه آﺳﯿﻪ آﺑﺎد، اﻟﮕﻮی ﻣﺪوّﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﮑﻠﯽ و کالبدی ﺳﻔﺎلﻫﺎی اواﺧﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﻗﺮون اوﻟﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪاوم و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری را در ﻗﺮون ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺮون ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.