به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماينده وزيرتعاون، کار ور فاه اجتماعی در بازدید از بیمارستان های شفا و تأمین اجتماعی خرم آباد گفت: ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها وخوابگاه‌های دانشجویی از جمله خوابگاههای متاهلی و حمایت از بخش سلامت و درمان در اولویت فعالیت‌های این بانک قرار دارد.

اسماعیل لله گان با اشاره به ارائه ی خدماتی برای کمک به ساخت و تجهیز مراکز درمانی در دست ساخت و آماده ی خدمت در لرستان افزود:ب یمارستان شفا با ۳۲۸ تخت و دارا بودن همه ی بخش‌های تخصصی ،تعدادی بخش فوق تخصصی و یک هزارو ۲۰۰ پرسنل از مراکز درمانی مهم بخش خصوصی در کشور است .





مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور بیان کرد:بانک رفاه کارگران برای تجهیز مراکز درمانی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی به ویژه خوابگاههای متاهلی تسهیلات پرداخت می کند.





وی با بیان اینکه بانک رفاه به عنوان یک بانک سلامت‌محور، در تجهیز بیمارستان‌های سراسر کشور، ساخت بیمارستان‌ها به روش‌های مختلف، تأمین مالی و اهدای تجهیزات پزشکی پیشگام بوده، گفت: ساخت کامل بیمارستان کودکان بندرعباس، مشارکت در ساخت بیمارستان‌های شهدای تجریش، هرمزگان و قزوین و تأمین دستگاه‌های‌ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن نمونه‌هایی از این اقدامات است..



لله گانی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانک رفاه کارگران برای ساخت بسیاری از بیمارستان‌های کشور گفت:در سیستان و بلوچستان یکی از مجهزترین بیمارستان‌های شرق کشور با حمایت بانک رفاه به بهره‌برداری رسیده و در تهران و سایر استان‌ها هم طرح های بزرگ درمانی و خوابگاهی اجرا شده است.

لله گانی در نشست با استاندار لرستان بیان کرد:سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای استان را تأمین می‌کنیم.



وی همچنین از ارائه ی کارت رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالا با بازپرداخت ۲۴ ماهه و سود پنج درصد خبر داد و افزود: این طرح در حوزه ی سلامت هم فعال است.



استاندار لرستان هم از قول مساعد بانک رفاه برای تامین مالی طرح های پیشران توسعه ی استان خبر داد و گفت: بانک رفاه در این زمینه فرصت مناسبی برای مردم کشور و استان فراهم کرده و ضروری است مردم هم از ظرفیت ایجاد شده ی بانک رفاه، استفاده کنند. سید سعید شاهرخی با بیان اینکه عملکرد بانک رفاه در زمینه ی وام های ازدواج و فرزندآوری در استان، قابل قبول است،افزود:باتوجه به تعداد زیاد افراد در صف دریافت این تسهیلات، انتظار داریم سایر بانک ها هم در این زمینه بیشتر با استان همکاری کنند.