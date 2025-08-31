بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از بیمارستان شفا خرم آباد
مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور در بازدید از بیمارستان شفا خرم آباد از مشارکت این بانک برای ساخت و تجهیز خوابگاههای دانشجویی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور در بازدید از بیمارستان شفا خرم آباد گفت: ساخت و تجهیز بیمارستانها وخوابگاههای دانشجویی از جمله خوابگاههای متاهلی و حمایت از بخش سلامت و درمان در اولویت فعالیتهای این بانک قرار دارد.
اسماعیل لله گان با اشاره به ارائه ی خدماتی برای کمک به ساخت و تجهیز مراکز درمانی در دست ساخت و آماده ی خدمت در لرستان افزود:بیمارستان شفا با ۳۲۸ تخت و دارا بودن همه ی بخشهای تخصصی ،تعدادی بخش فوق تخصصی و یک هزارو ۲۰۰ پرسنل از مراکز درمانی مهم بخش خصوصی در کشور است .
مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور بیان کرد:بانک رفاه کارگران برای تجهیز مراکز درمانی و ساخت خوابگاههای دانشجویی به ویژه خوابگاههای متاهلی تسهیلات پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه بانک رفاه به عنوان یک بانک سلامتمحور، در تجهیز بیمارستانهای سراسر کشور، ساخت بیمارستانها به روشهای مختلف، تأمین مالی و اهدای تجهیزات پزشکی پیشگام بوده، گفت: ساخت کامل بیمارستان کودکان بندرعباس، مشارکت در ساخت بیمارستانهای شهدای تجریش، هرمزگان و قزوین و تأمین دستگاههایامآرآی و سیتیاسکن نمونههایی از این اقدامات است..
لله گانی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانک رفاه کارگران برای ساخت بسیاری از بیمارستانهای کشور گفت:در سیستان و بلوچستان یکی از مجهزترین بیمارستانهای شرق کشور با حمایت بانک رفاه به بهرهبرداری رسیده و در تهران و سایر استانها هم طرح های بزرگ درمانی و خوابگاهی اجرا شده است.
وی همچنین از ارائه ی کارت رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالا با بازپرداخت ۲۴ ماهه و سود پنج درصد خبر داد وافزود: این طرح در حوزه ی سلامت هم فعال است
بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از بیمارستان شفا خرم آباد بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از بیمارستان شفا خرم آباد بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از بیمارستان شفا خرم آباد بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از بیمارستان شفا خرم آباد بازدید مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور از بیمارستان شفا خرم آباد