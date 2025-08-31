ثبت‌نام و انتخاب رشته متقاضیان مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام‌نور از سه‌شنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان یزد گفت:ثبت‌نام و انتخاب رشته متقاضیان مقطع کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام‌نور از سه‌شنبه ۱۱ شهریور تا شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

مهدوی‌نژاد گفت: پذیرش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی یا کل دیپلم صورت خواهد گرفت و درج دقیق معدل الزامی است؛ در غیر این صورت قبولی لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: متقاضیان باید تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ دارای دیپلم نظام جدید (۳-۳-۶) یا مدرک کاردانی معتبر باشند و دارندگان دیپلم‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش نظام قدیم بدون مدرک پیش‌دانشگاهی یا کاردانی مجاز به ثبت‌نام نیستند.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان یزد با اشاره به قدمت بیش از سه دهه فعالیت این دانشگاه در استان یزد گفت: پیام‌نور یک دانشگاه دولتی و وابسته به وزارت علوم است که با رویکرد آموزش ترکیبی، امکان تحصیل را برای طیف وسیعی از علاقه‌مندان در سراسر کشور فراهم کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون در استان یزد ۱۰ مرکز و واحد فعال با حدود ۸ هزار دانشجو در حال فعالیت هستند که امکان تحصیل در بیش از ۱۵۰ رشته را بدون نیاز به مهاجرت فراهم می‌کنند.

وی افزود:از مهم‌ترین مزایای دانشگاه پیام‌نور می‌توان به پایین‌ترین میزان شهریه میان دانشگاه‌های شهریه‌بگیر، امکان تحصیل هم‌زمان با اشتغال، اعتبار ملی و بین‌المللی مدرک، دسترسی گسترده به مراکز در سراسر کشور، قبولی بالای فارغ‌التحصیلان در آزمون‌های استخدامی و تحصیلات تکمیلی، انتخاب محل آزمون، پرداخت شهریه به‌صورت الکترونیکی و اقساطی و اعطای وام‌های دانشجویی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: این دانشگاه در استان یزد در پنج گروه آموزشی (علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر) در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فعال است و بستر برگزاری دوره‌های دکتری نیز فراهم شده است.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان یزد گفت: مدرک دانشگاه پیام‌نور همانند سایر دانشگاه‌های دولتی مورد تأیید وزارت علوم است و فارغ‌التحصیلان می‌توانند در مقاطع بالاتر در داخل و خارج کشور ادامه تحصیل دهند یا در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.