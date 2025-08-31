فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان از شناسایی و دستگیری چهار نفر از حفاران غیرمجاز در حریم یک تپه تاریخی شهرستان کردکوی با همکاری مشترک اداره آگاهی و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیدفرامرز میر فرمانده گفت: در راستای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه نسبت به حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی و به‌منظور تقویت نظارت‌های اجتماعی بر فعالیت متخلفان و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، گزارشی از سوی مردم مبنی بر حفاری غیرمجاز در حریم یکی از تپه‌های تاریخی شهرستان کردکوی دریافت شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: در پی این گزارش، تیم مشترکی از مأموران اداره آگاهی شهرستان کردکوی و پایگاه عملیاتی یگان حفاظت غرب استان، پس از اخذ نیابت قضایی، به محل اعزام شدند و در عملیات انجام‌شده موفق شدند چهار نفر را در حین ارتکاب حفاری غیرمجاز دستگیر کنند.

او بیان کرد: در این عملیات، ادوات حفاری غیرمجاز و دو دستگاه موتورسیکلت از متهمان کشف و ضبط شد و سپس متهمان با تنظیم صورت‌جلسه به همراه اموال کشف شده برای سیر مراحل قانونی و قضایی به اداره آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان کردکوی تحویل داده شدند.

سرهنگ میر تصریح کرد: متهمان با دستور دادستان شهرستان کردکوی بازداشت شده‌اند و پرونده آنها در حال بررسی مراحل قضایی است.

او تأکید کرد: نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌صورت شبانه‌روزی در حال گشت‌زنی و رصد مناطق تاریخی استان هستند و از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا حفاری غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ گزارش کنند.