به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بازدید از اقدامات حفاظتی و مدیریتی کاهش تصادفات جاد‌های یوز آسیایی ، دیدار با محیطبانان محیط بانی عباس آباد ، بازدید از مرکز تحقیقات و تکثیر یوز آسیایی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود ، نشست با فعالان و مدیران سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی استان سمنان و نشست مدیریتی حفاظت از یوز آسیایی از برنامه های سفر دو روزه شینا انصاری به استان سمنان است .