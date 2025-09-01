پخش زنده
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای بررسی وضعیت سایت نگهداری یوز آسیایی وارد استان سمنان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بازدید از اقدامات حفاظتی و مدیریتی کاهش تصادفات جادهای یوز آسیایی ، دیدار با محیطبانان محیط بانی عباس آباد ، بازدید از مرکز تحقیقات و تکثیر یوز آسیایی در منطقه حفاظت شده توران شاهرود ، نشست با فعالان و مدیران سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی استان سمنان و نشست مدیریتی حفاظت از یوز آسیایی از برنامه های سفر دو روزه شینا انصاری به استان سمنان است .