طرح آبرسانی به ۵ روستای بخش اسالم و مرکزی شهرستان تالش به بهره برداری رسید.

بهره برداری از طرح‌های آبرسانی به ۵ روستای شهرستان تالش بهره برداری از طرح‌های آبرسانی به ۵ روستای شهرستان تالش بهره برداری از طرح‌های آبرسانی به ۵ روستای شهرستان تالش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ طرح آبرسانی به ۴ روستای ترک محله آلالان، گیلک محله، بداغ محله و خانقاه بخش اسالم و روستای سیاهداران بخش مرکزی شهرستان تالش با حضور رضا جمشیدی سه ساری فرماندار این شهرستان و سرهنگ احمد ابراهیمی مسئول بسیج سازندگی گیلان به بهره برداری رسید.

فرماندار تالش در آئین افتتاح این طرح‌ها، با ابراز خرسندی از آبرسانی به این روستا‌ها، از تلاش‌های بسیج سازندگی و شرکت آب و فاضلاب گیلان برای تأمین آب پایدار برای مردم این روستاها قدردانی کرد.

رضا جمشیدی با بیان اینکه ۸۱۲ خانوار این روستاها از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند، افزود: برای ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.