به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح مرکز تصویربرداری پیشرفته در شهرستان بوکان، این پروژه را نشان‌دهنده عزم جدی بخش خصوصی در توسعه متوازن و ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی در تمامی نقاط استان دانسته و گفت: امروز شاهد تحقق یکی از وعده‌های خدمتی در منطقه هستیم که دسترسی مردم به خدمات تخصصی تصویربرداری را تسهیل و از مراجعات به خارج از شهرستان می‌کاهد.

خضر کاک‌درویشی افزود: این مرکز با بهره‌گیری از کادر فنی و تخصصی مجرب، آماده ارائه خدمات باکیفیت و مطابق با استاندارد‌های روز به هموطنان عزیز است.

در این مرکز، از جمله دستگاه‌های سی‌تی اسکن،‌ام‌آرآی (MRI)، سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال آماده ارائه خدمات است.