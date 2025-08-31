رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان از آغاز مرحله جدید مرمت برج و باروی تاریخی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی اکبرپور گفت: مرحله جدید مرمت و احیای دیوار تاریخی باروی دامغان، به‌منظور حفاظت و استحکام‌بخشی این میراث ارزشمند، آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی و گذر زمان، افزود: در این مرحله از مرمت، پی‌بندی، بازسازی پایه‌های تخریب‌شده برج بارو، مرمت برج به همراه دیوارچینی و استحکام‌بخشی دیوار بارو و تعمیر شکاف‌های ناشی از باران شستگی انجام می‌شود.

او بیان کرد: هدف اصلی این فاز، مرمت اساسی و استحکام‌بخشی به بخش‌هایی از دیوار است که در طول سالیان دچار فرسایش شدید شده‌اند.

اکبرپور گفت: برج و باروی تاریخی دامغان یکی از مهم‌ترین نماد‌های تاریخی و هویتی شهر ماست که حفاظت و مرمت این اثر نه‌تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت فرهنگی است تا بتوانیم این میراث گران‌بها را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان اظهار کرد: با اتمام این فاز از مرمت، قسمت مرمت‌شده بیش‌ازپیش در برابر عوامل جوی مقاوم شده و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده آن گامی در جهت احیای جلوه تاریخی شهر دامغان و جذب گردشگران علاقه‌مند به میراث‌فرهنگی باشد.