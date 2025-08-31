سریال تلویزیونی «بادار» به عنوان نخستین سریال ملی استان سیستان و بلوچستان از آنتن رسانه ملی در حال پخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سریال بادار تلاشی است برای نمایش زندگی، فرهنگ، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های مردم سیستان و بلوچستان که با زبانی داستانی و انسانی روایت می‌شود.

بادار زندگی یک خانواده سیستانی را در بستر تحولات اجتماعی و اقتصادی منطقه به تصویر می‌ کشد.

این سریال علاوه بر پرداختن به مشکلات و دغدغه‌ های مردم، جلوه‌ های طبیعی، فرهنگی و انسانی این استان را نیز به زیبایی نشان می‌ دهد.

هدف اصلی این مجموعه، نمایش همزیستی باثبات و امید به توسعه به عنوان راهکاری برای حل مشکلات در این منطقه است.

بادار، نام سریالی جدید به کارگردانی سیروس حسن‌ پور است که برای پخش از شبکه یک سیما تولید شده است.

در این سریال فاطمه سلطانی، معصومه میرابوطالبی و زینب امامی نیا نویسندگی این سریال را برعهده داشته‌اند.

این سریال در ۳۰ قسمت تهیه و تولید شده است و پخش آن از روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ از شبکه یک سیما آغاز شد.

سریال بادار هرشب ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک پخش می‌شود.