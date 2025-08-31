مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از افتتاح و بهره‌برداری از ۱۶ طرح گردشگری استان هم‌زمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد موسوی گفت: این طرح‌های گردشگری شامل توسعه یک هتل ۴ ستاره، سه هتل دو ستاره، چهار هتل یک ستاره، یک مهمانپذیر، یک زائرسرا و ۶ شرکت خدمات مسافرتی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: با افتتاح و بهره‌برداری از این طرح‌های گردشگری هزار و ۸۲ تخت به ظرفیت موجود اضافه می شود.

او درباره حجم سرمایه‌گذاری انجام شده اظهار کرد: بیش از ۱۸۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های گردشگری انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: اشتغال ایجاد شده برای زمان بهره‌برداری در این طرح های گردشگری ۲۲۲ نفر است.