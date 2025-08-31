به مناسبت هفته دولت و هفته دفاع مقدس، شهرداری اردبیل برابر مجوز حاصله از شورای اسلامی شهر در مطالبات خود کاهش و تخفیف در عوارض شهری اعمال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرداری اردبیل به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس و برابر مجوز حاصله از شورای اسلامی شهر جهت تحصیل درآمد‌های شهرداری و همچنین تشویق شهروندان برای پرداخت بدهی خود به شهرداری در مقاطع زمانی مشخص به برخی از مطالبات خود کاهش و تخفیف در عوارض شهری اعمال می‌کند.

میزان اعمال تخفیف برای پرداخت مطالبات، از یک لغایت ۲۵ شهریور، ۳۰ درصد و از ۲۶ شهریور لغایت ۱۰ مهر ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد خواهد بود.

کاهش در عوارض و تسهیلات مطرح و مورد تصویب شامل، عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض بر مشاغل، عوارض بر تبلیغات محیطی (صرفا تابلو‌های اصناف و دیوار نویسی) و بهای خدمات مدیریت پسماند سال‌های قبل و جاری؛ عوارض عرصه از جمله عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری در اجرای طرح‌های توسعه شهری، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری و عوارض زیربنای پروانه ساختمانی مسکونی و غیرمسکونی، عوارض تمدید، تجدید و اصلاح پروانه ساختمانی، عوارض دیوارکشی، بها خدمات بهره برداری از معبر و ... است.

شهروندان می‌توانند، جهت کسب آگاهی بیشتر به حوزه درآمد شهرداری‌های منطق و مدیریت درآمد‌های عمومی شهرداری اردبیل و یا به آدرس اینترنتی Ardabilcity.ir مراجعه کنند.