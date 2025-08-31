به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان با بیان اینکه برنامه‌ریزی جدی برای رفع مشکلات ترافیکی در هسته مرکزی و معابر پرتردد شهر امری ضروری است، گفت: پارک خودروها در حاشیه معابر پر تردد همچون خیابان‌های پرستار، شریعتی، کاشانی موجب ایجاد اختلال در جریان ترافیک شده و کسری قابل توجه پارکینگ برخی ادارات واقع در این معابر مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: ۳ پارکینگ در خیابان های فردوسی، کوچه نشاط و کوی مدرسه معلم شهید احداث می شود که توافق با مالکان این خیابان ها در حال انجام است.

محقق با بیان اینکه این پارکینگ های مسطحاتی ظرفیت پارک ۲۰۰ خودرو را دارند، گفت: با طبقاتی شدن این پارک ها جای پارک ۳هزار خودرو فراهم خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ پارکینگ با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در سطح شهرکرد وجود دارد.

محقق، هدف از این اقدامات را کاهش بار ترافیکی، ارتقای ایمنی عبور و مرور و ایجاد نظم در فضای پارک خودروها عنوان کرد.