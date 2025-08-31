به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از شناسایی و جمع‌آوری ٣۵ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با ٣٠١ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف این استان در طی پنج ماهه نخست امسال خبر داد.

مسعود خواجه‌وند با اشاره به اهمیت خدمت رسانی مناسب به مردم و ضرورت حفظ پایداری شبکه اعلام کرد: مبارزه با استفاده کنندگان غیرمجاز از برق و استخراج غیرقانونی رمزارز در دستور کار صنعت برق قرار دارد و بر اساس پایش‌های مستمر مصرف برق در سطح استان و بازرسی‌های انجام شده توسط تیم‌های فنی و با همکاری مراجع قضایی و انتظامی امسال ٣٠١ دستگاه ماینر غیرمجاز از ٣۵ مرکز کشف و پس از جمع آوری تحویل مراجع انتظامی شد که از این میان تعداد ۴ مرکز و ٧۶ دستگاه ماینر سهم مرداد ماه امسال بوده است.

خواجه‌وند افزود:در پنج ماه نخست سال ١۴٠٣ تعداد ٩۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در قالب ٢٢ مرکز کشف و جمع آوری شده بود که با برنامه‌ریزی و اقدامات صورت پذیرفته این تعداد امسال افزایش یافته است.

وی افزود: استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها علاوه بر اینکه خسارات مالی سنگین به شبکه برق وارد می‌کنند موجب اختلال در تامین برق پایدار مشترکان و آسیب به تجهیزات می‌شود به همین دلیل، برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها به صورت جدی و قانونی در دستور کار قرار دارد و تمام افرادی که در این زمینه فعالیت غیرقانونی داشته باشند، به مراجع قضایی معرفی و با آنها مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه رمز ارز‌ها را شناسایی کنید و پاداش بگیرید از عموم شهروندان خواست تا در این راه به کمک صنعت برق آمده و با گزارش ماینر‌های غیرمجاز از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند تا علاوه بر کمک به کاهش ناترازی برق و ارتقای سطح خدمات به مشترکین، پاداش دریافت نمایند.