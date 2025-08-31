پخش زنده
عضو هیات مدیره بانک مسکن از پرداخت ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک مسکن برای توسعه جادههای کشور طی دولت چهاردهم خبر داد و گفت: بانک مسکن در تامین مالی ۲۷۶ کیلومتر از بزرگراهها و جادهها مشارکت داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محسن فاضلیان ، گفت: این تسهیلات در تداوم اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخت شده است.
وی با اشاره به عملکرد بانک مسکن در راستای اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: بانک مسکن با تعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی و لزوم تسریع در بهرهبرداری از طرحهای عمرانی کشور، از سال ۱۳۹۸، نسبت به بررسی و اخذ مصوبه در خصوص تعداد زیادی از طرحهای مرتبط با این ماده قانونی، تسهیلات پرداخت کرده و علیرغم محدودیتهای مالی و تکالیف محوله، مشارکت حداکثری در این خصوص داشته است.
فاضلیان این قانون را یکی از ظرفیتهای مؤثر برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی دانست و افزود: این امر موجب تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرحهای عمرانی با پیشرفت بالا شده است.
وی در پایان، آثار اجتماعی گسترده این تسهیلات را برشمرد و گفت: اعطای این تسهیلات موجب کاهش تصادفات جادهای، کاهش بار ترافیکی، صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش هزینههای سفر به همراه داشته است که همگی از دستاوردهای مهم در حوزه توسعه زیرساختهای حملونقل کشور محسوب میشوند.