وی گفت: در این مدت ۵۲ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شد که با سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار و ۴۵ میلیارد ریال، زمینه اشتغال یک‌هزار و ۱۲۶ نفر را فراهم کرده است.

کشاورز بیان کرد: همچنین چهار واحد صنعتی راکد دوباره فعال شد که برای ۴۱ نفر شغل پایدار ایجاد کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: در بخش معدن نیز سه فقره پروانه بهره‌برداری معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۶۸ میلیارد ریال صادر شد که اشتغال ۱۵ نفر را به همراه داشت. علاوه بر این، ۱۱ واحد معدنی راکد احیا شد و ۹۲ شغل جدید در استان ایجاد شد.

کشاورز با اشاره به فعالیت‌های حوزه تجارت گفت: در یکسال اخیر هشت‌هزار و ۲۵ فقره پروانه کسب صادر شده که برای ۲۰ هزار و ۶۲ نفر اشتغال به همراه داشته است.

وی افزود: ارزش صادرات استان بوشهر در این مدت با احتساب میعانات گازی ۱۲.۷ میلیارد دلار و ارزش واردات ۲.۶ میلیارد دلار بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: در یکسال گذشته ۶۲ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و ۵۷۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن ۶۱۰ مصوبه بود و از این تعداد ۴۶۲ مصوبه به اجرا رسید.