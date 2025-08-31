جمعیت عظیم زائران در آستانه سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع) از سراسر عراق وارد شهر سامرا می‌شوند تا با حضور در حرم مطهر امامین عسکریین، عزاداری سالروز شهادت آن حضرت را برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حرکت خیل عظیم زائران و عزاداران سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع)، از استان‌های مختلف عراق به سمت شهر سامرا ادامه دارد.

منابع عراقی از حضور جمعیت عظیم زائران در آستانه سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع) از استان‌های مختلف عراق در شهر سامرا و حرم مطهر امامین عسکریین (علیهم السلام) خبر می‌دهند. همچنین نیرو‌های بسیج مردمی (الحشد الشعبی) عراق در منطقه الطارمیه واقع در اطراف بغداد با هدف تأمین امنیت زائرانی که به سمت سامرا در حرکت هستند، حضور گسترده‌ای دارند.

شهر سامرا هر ساله همزمان با شهادت امام حسن عسکری (ع) پذیرای زائران خارجی و داخلی می‌شود که با حضور در حرم مطهر آن حضرت به سوگواری و عزاداری می‌پردازند.