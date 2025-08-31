پخش زنده
۵۳ دستگاه موتورسیکلت برای بهورزان در کردستان با هدف بهبود خدمات بهداشتی روستایی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تعداد ۵۳ دستگاه موتورسیکلت که توسط دانشگاه علومپزشکی کردستان خریداری شده بود، به شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهای تابعه تحویل داده شد تا در اختیار بهورزان خانههای بهداشت قرار گیرد.
شعله شاهغیبی در این مراسم اظهار داشت: این موتورسیکلتها برای خانههای بهداشتی که دارای موتورسیکلت فرسوده یا فاقد این وسیله نقلیه بودند، خریداری شدهاند. هدف از این اقدام، بهبود و تسریع در روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم عزیز روستاهای استان کردستان است.
وی افزود: تأمین این موتورسیکلتها گامی مهم در راستای ارتقای زیرساختهای بهداشتی و افزایش دسترسی به خدمات سلامت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان است. بهورزان بهعنوان پیشگامان ارائه خدمات اولیه بهداشتی، نقش کلیدی در حفظ سلامت جامعه دارند و این اقدام به آنها کمک میکند تا با سرعت و کیفیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.
رئیس دانشگاه تصریح کرد: این موتورسیکلتها که از نوع باکیفیت و مناسب برای مناطق روستایی هستند، به شبکههای بهداشت و درمان شهرستانهای مختلف کردستان توزیع شده و انتظار میرود تأثیر قابلتوجهی در بهبود خدمترسانی به جوامع محلی داشته باشد.
در پایان این مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تلاشهای تمامی دستاندرکاران این پروژه قدردانی کرد.