به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تعداد ۵۳ دستگاه موتورسیکلت که توسط دانشگاه علومپزشکی کردستان خریداری شده بود، به شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه تحویل داده شد تا در اختیار بهورزان خانه‌های بهداشت قرار گیرد.

شعله شاه‌غیبی در این مراسم اظهار داشت: این موتورسیکلت‌ها برای خانه‌های بهداشتی که دارای موتورسیکلت فرسوده یا فاقد این وسیله نقلیه بودند، خریداری شده‌اند. هدف از این اقدام، بهبود و تسریع در روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم عزیز روستاهای استان کردستان است.

وی افزود: تأمین این موتورسیکلت‌ها گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و افزایش دسترسی به خدمات سلامت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار استان است. بهورزان به‌عنوان پیشگامان ارائه خدمات اولیه بهداشتی، نقش کلیدی در حفظ سلامت جامعه دارند و این اقدام به آن‌ها کمک می‌کند تا با سرعت و کیفیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

رئیس دانشگاه تصریح کرد: این موتورسیکلت‌ها که از نوع باکیفیت و مناسب برای مناطق روستایی هستند، به شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های مختلف کردستان توزیع شده و انتظار می‌رود تأثیر قابل‌توجهی در بهبود خدمت‌رسانی به جوامع محلی داشته باشد.

در پایان این مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران این پروژه قدردانی کرد.