نماینده مجری طرح انتقال آب از زیاران به آبگیر بیلقان گفت: آب سد طالقان به تصفیه خانه شماره ۲ کرج رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن حیدری روز یکشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از طرح انتقال آب از زیاران به آبگیر بیلقان افزود: اکنون در کیلومتر ۵۴ طرح انتقال آب قرار داریم و کل مسیر ۶۲ کیلومتر است.

وی ادامه داد: اکنون آب به تصفیه خانه شماره ۲ کرج رسیده است و طی ساعت‌های آینده وارد تصفیه خانه شده تا آماده بهره برداری شود.

نماینده مجری طرح انتقال آب جایگزین زیاران به آبگیر بیلقان خاطرنشان کرد: در دو روز آینده ظرفیت انتقال آب افزایش خواهد یافت.

حیدری میزان سرمایه گذاری طرح را حدود هفت هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هشت کیلومتر از کار باقی مانده که تا پایان شهریور کار‌های اجرایی آن به اتمام خواهد رسید و هفته اول مهر ماه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت تا انتقال آب به تهران انجام شود.

نماینده مجری طرح انتقال آب از زیاران به آبگیر بیلقان افزود: این مسیر جایگزین است و شرکت آب و فاضلاب از آن برای توزیع در شبکه آبرسانی تهران استفاده خواهد کرد.

حیدری وضعیت آب از این مسیر را پایدار دانست و افزود: وضعیت آبی سد طالقان نسبت به سد‌های دیگر تهران بهتر است و می‌تواند ظرف دو ماه که بارندگی نداریم، شرایط آبی را مدیریت کند.

وی در عین حال بر مدیریت مصرف آب از سوی مردم تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از آب سد طالقان برای مدیریت بهتر شرایط بحرانی است.

نماینده مجری طرح انتقال آب از زیاران به آبگیر بیلقان یادآور شد: اجرای این طرح از ۱۴۰۱ کلید خورد، اما در زمان دولت چهاردهم از سرعت بیشتری برخوردار شد و همه پای کارآمدند به طوری که ۶۰ درصد کار در ۶ ماه اخیر عملیاتی شد در حالی که در سه سال گذشته پیشرفت چندانی نداشت.

حیدری مصرف آب تهران را ۴۲ مترمکعب برآورد کرد که از منابع آبی سد‌ها و نیز منابع زیرزمینی تعمین می‌شود.

نماینده مجری طرح انتقال آب از زیاران به آبگیر بیلقان ظرفیت این خط را ۵ متر مکعب برثانیه برآور و ابراز امیدواری کرد که بخشی از نیاز آبی تهران را پوشش دهد.