به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،کنگره ملی ۱۲۲ شهید مدافع حرم ایرانی، تیپ فاطمیون و شهدای البرزی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی استان البرز با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، پاسداران و مسئولین استانی برگزار شد.

فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهدای استان البرز این برنامه‌ها را ادامه راه شهدا را بهترین کار برای پاسداری از آرمان‌ها، ارزش‌های انقلاب و خون پاک شهدا دانست و گفت: امنیت، آسایش و اقتدار کنونی مرهون خون پاک شهداست.

سردار قاسم سامانلو افزود: فرزندان این سرزمین در راستای دفاع از تمامیت ارضی کشور و انقلاب اسلامی و حرم تا پای جان ایستادگی کرده و خون خود را نثار انقلاب و اسلام کردند و در شرایط کنونی خدمت مخلصانه و تبیین اهداف شهدا برای نسل آینده بهترین مسیر پاسداری از خون شهدا است.

او افزود: در این مراسم از ۳ کتاب و یک دایرةالمعارف شهدای مدافع حرم استان البرز همچنین دو ویدئو کلیپ درباره این شهدای گرانقدر رونمایی می‌شود.

به گفته فرمانده لشکر ۱۰ سیدالشهدا استان البرز در پایان این مراسم از خانواده این شهدای معزز قدردانی می‌شود.