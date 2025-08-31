به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: در دومین مرحله از اجرای پویش جشن عاطفه‌ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم تحصیلی بین مقاطع تحصیلی مختلف استان به ارزش ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون تومان با مشارکت خیران توزیع شد.

کریم زارع با بیان اینکه بیشترین حجم توزیع نوشت افزار‌ها در مناطق و شهرستان‌های محروم بوده است، ادامه داد:برگزاری پویش جشن عاطفه‌ها به منظور جلوگیری از ترک تحصیل کودکان نیازمند و بی سرپرست در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

بیش از ۱۲۵ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۳۱۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان هستند.