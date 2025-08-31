به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این واحد صنعتی با سرمایه گذاری دوازده میلیارد تومانی بخش خصوصی راه اندازی شده است.

جواد قیطاسی با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد تومانی کارگاه تولید قطعات پلاستیکی خودرو در شهر کبودراهنگ را راه اندازی کرده است.

در این مجموعه ماهیانه بیش از ۶۰ هزار قطعه پلاستیکی خودرو شامل گِل پخش کن‌های پراید، جای باطری، شل گیر و رنگ امیزی سپر‌های خام خودرو‌ها تولید می شود.

برای نخستین بار بازیافت قطعات پلاستیکی خودرو‌ها در این واحد صنعتی انجام و قطعات پلاستیکی با بازیافت پلاستیک‌های فرسوده تولید می شود.

در این واحد برای ۲۰ نفر از جوانان اشتغالزایی شده است و کارآموزان فنی و حرفه‌ای برای آموزش به این مرکز معرفی می شوند.

محصولات تولیدی این مجموعه به بازار کشور عرضه می‌شود.

مهمترین مانع برسر راه این تولیدی قطعی برق بوده و این واحد برای توسعه نیازمند اعطای تسهیلات ارزان قیمت است.

در ۸۳ واحد صنعتی شهرستان کبودراهنگ بیش از ۲۸۵۰ نفر مشغول کار هستند.