به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با بیان اینکه پلیس اجازه قدرت نمایی و جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد گفت: اجرای طرح ۱۰ روزه برخورد با اراذل و اوباش با عنوان «آرامش در شهر» شناسایی و کنترل این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، ۸۷ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه دار به مقر‌های انتظامی و پلیس امنیت عمومی شهرستان لنگرود احضار شدند گفت: از این افراد درخصوص رعایت قانون و جلوگیری از هرگونه ناهنجاری اجتماعی تعهد دریافت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود افزود: در اجرای این طرح ۱۸ نفر از اراذل و اوباش نیز که با ایجاد درگیری خیابانی موجب رعب و وحشت و مزاحمت برای شهروندان شده بودند، دستگیر که در بازرسی از این افراد ۱۰۸ قبضه سلاح سرد، انواع مواد مخدر و آلات قمار کشف شد.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به اینکه متهمان ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: پلیس در سایه حمایت‌های قضائی و مردمی با افرادی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت کنند با قدرت و قاطعیت برخورد کرده و در این راستا به هیچ وجه با قانون‌شکنان مماشات نخواهد کرد.