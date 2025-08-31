به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی در تشرریح عملکرد دولت چهاردهم اعلاکم کرد: در سال اول فعالیت این دولت، وزارت راه و شهرسازی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری میان‌بخشی موفق شد ۲۱ هزار و ۳۳۵ هکتار زمین شهری را برای توسعه سکونتگاه‌ها تأمین کند.

این رقم معادل ۷۰ درصد از هدف‌گذاری سالانه برنامه هفتم است که پیش بینی شده حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین در کل دوره برنامه به این منظور اختصاص یابد.

تامین زمین از مسیرهای متنوعی انجام شده است؛ بیش از ۳ هزار هکتار از طریق الحاق اراضی به محدوده شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار هکتار از طریق الحاق به محدوده شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید، و همچنین بخشی از اراضی از طریق تغییر کاربری و بازنگری طرح‌های توسعه و عمران شهری تأمین شده است.

در تشریح عملکرد دولت چهاردهم همچنین اعلام شده است که وزارت راه و شهرسازی با ثبت دقیق اراضی در سامانه ملی املاک و اسکان و تعیین تکلیف کاربری آنها، فرآیند تصویب الحاق اراضی را تسریع بخشیده است.

در کنار این، همکاری با نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان برای تخصیص زمین مسکن محرومان و استفاده از اراضی نیروهای مسلح برای مسکن کارکنان نظامی از دیگر اقدامات این وزارتخانه است.

علاوه بر تأمین زمین، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و نهادی مانند تهیه دستورالعمل‌های الحاق اراضی، ارتقای سامانه GIS برای رصد آنلاین وضعیت اراضی و تشکیل کمیته‌های پایش استانی نیز در دستور کار قرار داشته است.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و ایجاد ظرفیت‌های لازم جهت پاسخگویی به نیازهای مسکنی و خدمات شهری است.

به گفته مسئولان، تامین زمین کافی، پیش‌نیاز اصلی موفقیت برنامه‌های مسکن ملی و توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود و این روند در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه خواهد داشت.