آتشسوزی «سیه چل» به طور کامل مهار شد
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان ایلام با اشاره به اینکه آتشسوزی سیه چل به طور کامل مهار شد گفت: نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران تا تثبیت کامل آتشسوزی در محل حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «پاکدلنژاد» مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان ایلام اظهار داشت: آتشسوزی کوه «سیهچل» ایلام پس از ۳۴ ساعت تلاش نیروهای مردمی و اعضای ستاد مدیریت بحران به طور کامل مهار شد.
وی افزود: نیروهای منابع طبیعی و محیطزیست تا تثبیت کامل آتشسوزی و به منظور پایش و پیشگیری از شعلهور شدن مجدد آتش، در منطقه حضور خواهند داشت.
پاکدل نژاد اضافه کرد: با توجه به وقوع این آتشسوزی در ساعات اولیه بامداد روز شنبه و توپوگرافی خشن منطقه، دسترسی دشوار، وزش باد، پوشش گیاهی انبوه و وجود کندههای نیمهسوز، مهار این آتشسوزی با چالشهای زیادی مواجه بود.
وی مطرح کرد: عصر دیروز این آتشسوزی مهار شد، اما بامداد امروز به علت سقوط کندهها، مجدد شعلهور شد و با این وجود، نیروهای مردمی و اعضای ستاد مدیریت بحران تا صبح امروز در عملیات اطفاء حریق حضور داشتند و امروز جای خود را به نیروهای تازه نفس دادند.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان ایلام یادآور شد:بالغ بر ۲۰۰ نفر نیرو از سمنها، منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت بحران، سپاه، بسیج، هلالاحمر، آتشنشانی و... در مهار این آتشسوزی مشارکت داشتند.
وی عنوان کرد:بخشی از انتقال نیروها و تجهیزات مورد نیاز با استفاده از دو فروند بالگرد هوانیروز و هلالاحمر در دو روز متوالی صورت گرفت.