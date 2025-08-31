نجات جان دهها کوهنورد در حوادث کوهستانی مردادماه
معاون عملیات سازمان امدادونجات گفت: امدادگران و نجاتگران هلالاحمر در مردادماه امسال با حضور در ۱۵۶ حادثه کوهستانی در سراسر کشور، جان دهها هموطن را نجات دادند.
، کبادی گفت: در مردادماه امسال امدادگران با انتقال ۹۴ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۲۶ نفر، مانع از تشدید خسارات شدند؛ تهران، آذربایجان شرقی و مازندران بیشترین سهم از این حوادث را داشتهاند.
محمدحسین کبادی، با اشاره به جزئیات آمار افزود: از مجموع ۲۰۶ حادثه، ۱۴۰ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۲۶ نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین متأسفانه در این حوادث ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: امدادگران و نجاتگران هلالاحمر در مردادماه موفق شدند به ۱۷ نفر امدادرسانی کرده و ۲۷ نفر را از مناطق پرخطر به مکان امن منتقل کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر درباره استانهای دارای بیشترین حادثه کوهستان گفت: استان تهران با ۱۶ حادثه، آذربایجان شرقی با ۱۴ حادثه و مازندران با ۱۳ حادثه بیشترین آمار وقوع حوادث کوهستان را در مردادماه امسال به خود اختصاص دادهاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: بیشترین تعداد حادثهدیدگان نیز در استانهای آذربایجان شرقی با ۲۲ نفر، البرز و مازندران هر کدام با ۱۶ نفر و تهران با ۱۵ نفر ثبت شده است.
محمدحسین کبادی در پایان خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران کوهستان هلالاحمر در طول مردادماه ۱۴۰۴ با تلاش بیوقفه، توانستند علاوه بر کاهش پیامدهای ناشی از این حوادث، جان دهها هموطن را نیز نجات دهند.