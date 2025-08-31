به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش پیش‌بینی کرد حدود دو هزار و ۸۰۰ تن محصول از این باغات برداشت شود.

وی گفت: از مجموع باغات فندق استان، بیش از ۲ هزار و ۶۶۰ هکتار بارور و ۲۵ هکتار غیربارور هستند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: بیشترین سطح زیر کشت این محصول در منطقه الموت شهرستان قزوین واقع شده است، و بخش رجایی دشت و رازمیان، به ویژه روستا‌های هیر، ویار، یارود و آکوجان، از مهم‌ترین مناطق تولید فندق در استان هستند و روستای یارود را می‌توان قطب فندق‌کاری استان نامید.

به گفته پیله فروش، میانگین عملکرد این محصول حدود ۱۱۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

وی افزود: استان قزوین پس از گیلان، رتبه دوم سطح زیر کشت و تولید فندق را در کشور داراست. ارقام موجود در منطقه شامل ارقام بومی مانند گرد اشکور، شصتک، زرآبادی، سیاه الموت و سه‌گوش و همچنین ارقام خارجی و گرده‌دهنده است که رقم گرد اشکور حدود ۷۰ درصد باغات را پوشش می‌دهد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: کمبود نهالستان تولیدکننده نهال سالم و استاندارد، مشکلات صنایع تبدیلی و انبارداری، و همچنین مشکلات مربوط به انتقال آب در روستا‌ها از مهم‌ترین مسائل و مشکلات این حوزه است.

پیله‌فروش با اشاره به تفاوت در توپوگرافی استان و توده‌های محلی موجود، زمان برداشت این محصول را از اواخر مرداد تا اواخر شهریور ماه اعلام کرد.