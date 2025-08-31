به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خواهر و برادر نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک پدر زندانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی ناشی از جرایم غیرعمد در حبس به سر می‌برد، اهدا کردند و با این اقدام، امید را به خانه‌ای که مدتی رنگ شادی به خود ندیده بود بازگرداندند، کمکی که پس از تکمیل مابقی مبلغ توسط دیگر خیران، پرونده آزادی این پدر را به ایستگاه پایانی رساند و نگاه‌های چشم‌انتظار خانواده‌اش را به روز دیدار روشن کرد.

این نیکوکاران که تمایلی به فاش شدن نام و تصویر خود نداشتند در خصوص این اقدام خداپسندانه گفتند: با توجه به ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) به نیت خشنودی قلب آقا امام زمان و رفع گرفتاری‌ها، تصمیم گرفتیم تا مبلغی را حد توان به آزادی یک زندانی غیر عمد اختصاص دهیم تا در آزادی یک زندانی و شادی دل وی و خانواده اش نقش کوچکی داشته باشیم.

گفتنی است این خواهر و برادر سال گذشته نیز مبلغی را به این کار خیر اختصاص داده بودند.