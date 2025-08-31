بازداشت «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ایرانی مقیم در فرانسه که به دلیل فعالیت‌های حمایتی از آرمان مردم فلسطین و مردم مظلوم غزه بوده و هیچ ادله حقوقی محکمی علیه وی ارائه نشده ، درکشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان می‌داند انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل از زمان بازداشت «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ایرانی مقیم در فرانسه بیش از ۶ ماه در زندانی در حومه پاریس گذشت.

بازداشتی که به دلیل فعالیت‌های حمایتی از آرمان مردم فلسطین و مردم مظلوم غزه بوده و هیچ ادله حقوقی محکمی علیه وی ارائه نشده است.

این اقدام ضد حقوقی و انسانی درکشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان می‌داند انجام شده است.