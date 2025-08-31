پخش زنده
امروز: -
بازداشت «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ایرانی مقیم در فرانسه که به دلیل فعالیتهای حمایتی از آرمان مردم فلسطین و مردم مظلوم غزه بوده و هیچ ادله حقوقی محکمی علیه وی ارائه نشده ، درکشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان میداند انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل از زمان بازداشت «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ایرانی مقیم در فرانسه بیش از ۶ ماه در زندانی در حومه پاریس گذشت.
بازداشتی که به دلیل فعالیتهای حمایتی از آرمان مردم فلسطین و مردم مظلوم غزه بوده و هیچ ادله حقوقی محکمی علیه وی ارائه نشده است.
این اقدام ضد حقوقی و انسانی درکشوری که خود را مهد دموکراسی در جهان میداند انجام شده است.