به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: مجموعه ورزشی و سالن چندمنظوره کارگران استهبان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای هزار و ۸۵۰ مترمربع با اعتبار ۱۳۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

سعید بیاری افزود: ساخت مجموعه ورزشی کارگران استهبان در سال ۱۳۹۰ آغاز شد، اما در مقاطعی با کندی و یا وقفه همراه بود.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.